Öffentliche Toiletten in Grevenbroich : Gastronomen sollen die „nette Toilette“ einführen

Eine im Sommer in Grevenbroich vorgestellte Idee soll jetzt umgesetzt werden: Mit der Gaststätte „Op d’r Eck“ an der Bahnstraße hat sich nun der erste Betrieb der Grevenbroicher Aktion „Freundliche Örtchen“ bzw. „Nette Toilette“ angeschlossen: Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die drei städtischen Seniorenbeauftragten Bianca Grob-Zetzmann, Wolfgang Norf und Wolfgang Latzel hatten eine Idee aufgegriffen, die in Pulheim erfolgreich läuft. Dort haben zahlreiche Gastronomen und Einzelhandelsbetriebe ihre Toiletten während nicht nur für ihre Kundschaft, sondern allgemein für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Auf dieses sogenannte „Freundliche Örtchen“ wird mit Aufklebern an Eingangstüren oder Schaufenstern aufmerksam gemacht – mit dem Hinweis darauf, dass mit dem Gang zur Toilette weder ein Verzehr- noch ein Kaufzwang verbunden ist.