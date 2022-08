Minigolf spielen in Grevenbroich : Bei Simone Pickel golfen Rentner jetzt kostenlos

Minigolf spielen in Grevenbroich

Simone Pickel betreibt die Minigolfanlage in Gustorf. Foto: Dirk Neubauer

Gustorf Die Betreiberin der Minigolfanlage in Gustorf und ihr Mann haben sich eine besondere Aktion einfallen lassen, um Rentner zumindest für kurze Zeit finanziell zu entlasten.

Die Kostenexplosion bei Energie und Lebensmitteln treibt viele Menschen an den Rand der Armut. Betroffen sind davon auch Rentner – eine Gruppe, über die aus Sicht von Simone und Andreas Pickel von der Minigolfanlage in Gustorf viel zu wenig gesprochen wird. Damit auch Rentner, die finanziell „nicht auf Rosen gebettet“ sind, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ihre Freizeit gestalten können, haben sich die Pickels etwas Besonderes einfallen lassen.