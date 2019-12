Tiere in Grevenbroich : „Mini-Zoo“ mit Alpakas am Hagelkreuz

Grevenbroich Ina und Hans Flass halten privat Esel, Ziegen und zwei Kamele, die sogar singen. Nachmittags kommen oft Kinder vorbei.

Neugierig hebt Carlos seinen Kopf aus dem Futtertrog, vorsichtig kommt er näher. Auch Enrico blickt herüber. Zwei ausgesprochene Exoten leben am Hagelkreuz zusammen mit fünf Eseln mehreren Ponys und Ziegen – Alpakas, eine in Südamerika beheimatete Kamelart. Ina und Hans Flass halten die Tiere an der Nordstraße. Ein privater „Miniatur-Zoo“ ist am Eingang zur Innenstadt entstanden – beliebter Anlaufpunkt für Kinder aus der Nachbarschaft.

„Die Alpakas haben wir zufällig im Allgäu auf einer Weide stehen sehen, erzählt Hans Flass. Der 79 Jahre alte Landwirt wohnt in Wevelinghoven, verbringt aber mit seiner Frau mehrere Stunden am Tag bei ihren Tieren am Hagelkreuz, am Rande des Gatters steht eine Hütte. „Hier bei den Tieren finde ich Entspannung“, sagt Ina Flass. Die 62-Jährige war 45 Jahre als Schwimmmeisterin in Grevenbroich. Seit drei Jahren sind sie verheiratet.