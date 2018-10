Milo Vukovic bei Dreharbeiten für RTL-Serie "Freundinnen" in Grevenbroich

Grevenbroich Der „Unter uns“-Star spielt eine Gastrolle in „Freundinnen“ und dreht zurzeit in Grevenbroich „Das ist hier wie ein kleines Heimspiel.“

In voraussichtlich vier Episoden wird er als Gast in den täglichen Folgen im Dezember und Januar über den Bildschirm flimmern. Wie er das Leben der vier Freundinnen Kaya (Shirin Soraya), Tina (Franziska Arndt), Heike (Katrin Höft) und Nadine (Sarah Schalow) auf den Kopf stellt, bereichert oder schlicht durcheinander wirbelt, ist ein gut gehütetes Geheimnis. „Darüber kann ich nichts erzählen“, bleibt sein Mund vertragsbedingt verschlossen. „Nur so viel: Es ist ein rasanter Auftritt, mit dem ich in Grevenbroich lande“, beschreibt er seine erste Begegnung. In einem Bulli, so viel verrät er, kommt es zu einem Zusammenstoß – „und der hat Folgen“. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein.