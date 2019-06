Rund 45 Firmen sind im Einsatz : Millionen-Invest in Neurather Blöcke

Neurath Rund 1300 Menschen rüsten die Kraftwerks-Anlagen A, D, F und G für die Zukunft.

Insgesamt müssen die vier Blöcke A, D, F und G instandgehalten und hierfür heruntergefahren werden. Der längste Stillstand von 63 Tagen wird bei Block F im BoA-Kraftwerk erwartet, dort haben die Arbeiten am 3. Mai begonnen. Mit seinem „Zwilling“ G gehört er zu den modernsten Kraftwerksblöcken der Welt. Für die Instandhaltung der vier Blöcke in Neurath investiert RWE dieses Jahr insgesamt 110 Millionen Euro, ein Großteil davon entfällt auf Block F.

„Auch unsere hochmodernen Aggregate müssen sorgfältig in Schuss gehalten werden. Selbst die robustesten Dichtungen, Armaturen und Muffen verschleißen irgendwann; sie werden rechtzeitig ausgebaut und ersetzt. Auch die digitale Leittechnik wird an den Stand der Technik angepasst. Nur so bleibt die Anlage so leistungsfähig, flexibel und zuverlässig, wie wir es für unseren Beitrag zur Versorgungssicherheit brauchen“, erklärt Lars Kulik, Vorstandsmitglied RWE für das Ressort Braunkohle, das Vorgehen.