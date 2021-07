„Mietbar“ in Grevenbroich : Biergarten-Konzerte gehen mit Musical-Abenden in neue Runde

Grevenbroich Die ersten Sommer-Veranstaltungen in der Grevenbroicher „Mietbar“ sind erfolgreich verlaufen. Jetzt stehen weitere Veranstaltungen auf dem Plan. Zum Teil gibt es noch Karten. Ein Überblick.

Am kommenden Freitag und Samstag gibt es „Cocktails, Beats und Barbecue“ – die Veranstaltung mit DJ- und Mietbar-Betreiber Marc Pesch ist allerdings seit Wochen ausverkauft. Am Sonntag soll dann endlich Premiere für das Streetfood im Sommerbiergarten sein. „Wir hoffen, dass diesmal das Wetter mitspielt“, sagt Organisator Dustin Thissen: „Am letzten Wochenende war die Absage völlig richtig. Es gab nachmittags ein regelrechtes Unwetter.“ Er und sein Kollege Marc Pesch sind mit der Resonanz der Besucher hochzufrieden. „Am ersten Wochenende waren die Konzerte mit den Paveiern und Brandig ausverkauft, die Besucher waren begeistert, viele haben direkt schon wieder Karten für weitere Veranstaltungen gekauft“, so Thissen. So sind auch die Tickets für die Konzerte mit Brings und Kasalla bereits vergeben. Tickets gibt es aktuell noch für die beiden Musical-Abende am 16. und 17. Juli, die Konzerte von Mo-Torres und Sven West eine Woche später und die Auftritte von Miljö (20. August), dem Musikverein Holzheim (22. August), den Rabaue (3. September) und dem Sound Convoy (18. September). „Insgesamt werden sicherlich am Ende 6000 Menschen mit dabei sein. Das ist in dieser merkwürdigen Zeit sicherlich eine respektable Zahl.“