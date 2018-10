Michelle Huy lässt sich bei RWE zur medizinischen Fachangestellten ausbilden

Ausbildung mit Perspektive in Grevenbroiich : Medizin-Auszubildende bei RWE

Grevenbroich/Frechen EKG, Blutabnahme oder Wundversorgung – Michelle Huy lernt bei RWE, was in der Arbeitsmedizin notwendig ist.

Erzählt Michelle Huy was sie beruflich macht – sie ist im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten – kommt unweigerlich die Frage: „Und bei welchem Arzt?“ Die Antwort erstaunt nur im ersten Augenblick: „Bei RWE.“ Dann dämmert es den meisten, dass der Energiekonzern mehr ist, als nur Braunkohlegewinnung und Stromerzeugung.

Michelle Huy wird medizinische Fachangestellte. Den Beruf lernt sie nicht in einer Arztpraxis, sondern bei RWE. Foto: Kurt Lehmkuhl

Das Verwaltungsgebäude in Köln macht deutlich, dass es viele Tätigkeiten gibt außerhalb der Tagebau und der Kraftwerke. Auch Michelle Huy sieht den Tagebau eher aus der Ferne, an ihrem 22. Geburtstag ist sie als Mitarbeiterin der Abteilung Arbeitsmedizin in Köln im Einsatz: Grippeschutzimpfungen stehen auf dem Plan, und so wird einem Kollegen nach dem anderen eine Impfung verpasst. Die Auszubildende pendelt zwischen den einzelnen Sanitätsstationen in Weisweiler, Grevenbroich und Köln. Im Ausbildungszentrum Frechen, dem sie zugeordnet wird, ist sie eher selten zu sehen. Die Abwechslung, die ständig neuen Anforderungen und die häufig sich ändernden Arbeitsorte machen der jungen Frau nichts aus. Sie ist froh, bei ihrer Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten ein breites Spektrum kennenzulernen.

Info Ausbildungschancen mit Perspektive Zukunft Im nächsten Jahr bietet RWE wieder drei Stellen für die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten an. Zwei Stellen gibt es im Bereich des Rheinischen Reviers, eine ist an der RWE-Zentrale in Essen zu besetzen. Bewerbungen sind auch online möglich.

Netzkontakt Weitere Hinweise gibt es unter www.rwe.com/ausbildung, wie Kerstin Schiemann von der RWE-Personalabteilung mitteilt.

Mit dem Realschulabschluss in der Tasche hatte sich Michelle Huy zunächst zur Sozialassistentin ausbilden lassen und danach für ein Jahr in einem Pflegeheim gearbeitet. „Ich wollte aber im medizinischen Bereich eine weitere Ausbildung absolvieren und bin durch private Kontakte auf das Stellenangebot von RWE aufmerksam geworden.“ Das Angebot habe ihr zugesagt, ihre Bewerbung wurde angenommen, inzwischen sind mehr als zwei Jahre mit Lehre und Unterricht vergangen; eine Zeit, die die Auszubildende nicht missen will.

Zwei Tag pro Woche verbringt Michelle Huy im Berufskolleg in Düren und wird dort gemeinsam mit Auszubildenden unterrichtet, die in einer normalen Arztpraxis tätig sind. „Da habe ich schnell erfahren, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt zwischen der Tätigkeit in der Arbeitsmedizin bei RWE oder der bei einem Hausarzt.“ Nicht nur, dass Michelle Huy ständig pendelt. „Ich habe auch feste Arbeitszeiten“, was die junge Frau, die in ihrer Freizeit gerne in einem Jugendchor in Oberaußem singt, ebenso begrüßt wie die Abwechslung in ihrer Tätigkeit. Ob Sehtest, EKG, Blutabnahme oder Wundversorgung, sie bewältigt alles und fühlt sich im Team mit einem Mediziner durchaus bestätigt.

Es gibt eine klare Arbeitsteilung zwischen ihr und dem häufig wechselnden Arzt in den diversen Sanitätsstationen. „Ich untersuche, der Arzt redet mit dem Patienten, diagnostiziert und sorgt für die Therapie“, beschreibt Michelle Huy. Sie sieht noch einen Vorteil in ihrer Arbeit bei RWE gegenüber der der „Arzthelferin“, wie die Medizinische Fachangestellte früher genannt wurde: „Hier gibt es ein Gefühl der Kollegialität mit dem Patienten, dass es in einer üblichen Praxis nicht geben kann.“ Als Zeichen der Kollegialität wertet sie daher auch, dass sie an der IGBCE-Demonstration anlässlich der Tagung der Kohlekommission in dieser Woche teilnehmen wird. „Mittwoch geht’s mit auf die Straße!“

Gerne würde Michelle Huy ihre berufliche Zukunft bei RWE sehen. Ihre Ausbildung endet im Frühjahr 2019, über die Übernahme als fertige Medizinische Fachangestellte würde sie sich sehr freuen. Auch wenn nicht definitiv sicher ist, wie es mit der Braunkohlegewinnung weitergeht und was die nächsten Jahre an strukturellen Veränderung bringen werden, macht sich Michelle Huy über ihre Tätigkeit keine Sorgen. „Die Arbeitsmedizin wird immer ihren Platz im Unternehmen haben.“