Rotes Kreuz in Grevenbroich Geschäftsführer Michael Vucinaj verlässt den DRK-Kreisverband zum Jahresende

Sowohl Präsident Martin Scherhag als auch die Mitglieder der beiden Aufsichtsgremien bedauern den Entschluss „des engagierten Vorstandes“, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichwohl seien die persönlichen Gründe, die der Geschäftsführer geltend gemacht habe, nachvollziehbar. Michael Vucinaj soll am 17. Dezember bei einer Feierstunde in der Rettungswache an der St.-Florian-Straße offiziell verabschiedet werden.