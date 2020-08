Goldhochzeit in Barrenstein : Die große Liebe bei der Karnevalssitzung gefunden

Barrenstein Michael und Helga Pfeiffer aus Barrenstein feiern ihre Goldhochzeit. Kennengelernt haben sie sich in der Ausbildung. Bei einer Karnevalssitzung hat es schließlich gefunkt.

Vor 50 Jahren, am 7. August 1970, gaben sich Michael und Helga Pfeiffer vor dem Standesamten das Ja-Wort. Ein halbes Jahr später erhielten beide in St. Nikolaus Barrenstein den kirchlichen Segen. Jetzt kann Goldhochzeit gefeiert werden.

Michael Pfeiffer (80) wurde in Barrenstein geboren. Nach dem Besuch der Handelsschule begann er eine Lehre bei der damaligen Kreissparkasse. In der Ausbildung lernte er seine spätere Frau Helga kennen. Die wurde in Bedburg geboren und besuchte nach der Volksschule eine Handelsschule in Düren. In Grevenbroich arbeitete sie zunächst bei A&C, später bei der Sparkasse.