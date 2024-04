„Festival der Marschmusik“ in Grevenbroich Musiker spielen 12.250 Euro für Verein „Linas Rollis“ ein

Bei der Veranstaltung, die von der 2002 gegründeten Musikgemeinschaft um den Grevenbroicher Rainer Effertz organisiert worden war, ging es aber nicht bloß ums Musikhören. Es ging darum, die Begeisterung für die Kunst der Marschmusik mit dem guten Zweck zu verbinden. So ging der Erlös aus dem Kartenverkauf (nach Abzug der Kosten etwa für Licht, Ton, Gema und Security) an den in Jüchen-Hochneukirch beheimateten Verein „Linas Rollis“, der Familien mit speziell für Kinder gefertigten Rollstühlen ausstattet und ihnen darüber hinaus mit Hilfsmitteln zur Seite steht (wenn sich Krankenkassen etwa sträuben, Kosten zu übernehmen). Das Mädchen Lina, selbst eine Freundin der Marschmusik, und ihr Großvater Detlef Jackels konnten am Abend einen Scheck über 12.250 Euro für den Verein entgegennehmen – die größte Einzelspende, die er je erhalten hat.