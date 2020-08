Kostenpflichtiger Inhalt: Mexikanischer Austauschschüler in Grevenbroich : Heimflug gestrichen - Santiago sitzt fest

Das Sakko mit Stickern aller besuchten Orte gehört zum Rotary-Ritual. Die Bilder wurden versteigert. Santiago Soria Ricardez sitzt in Grevenbroich fest. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Der mexikanische Austauschschüler Santiago Soria Ricárdez geriet nach einem Jahr in Grevenbroich in die Wirren der Pandemie. Er lebte auf Einladung von Rotary International ein Jahr lang in der Schlossstadt.