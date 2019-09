Wohngebiet An Mevissen in Wevelinghoven : Kreis sieht K10-Anschluss kritisch

Wohngebiet An Mevissen in Wevelinghoven

Grevenbroich Für die zusätzliche Anbindung des Baugebietes Mevissen gibt es noch keine Lösung.

Wie das große Neubaugebiet „An Mevissen“ an die Landesstraße 361 oder Kreisstraße 10 angeschlossen werden kann – diese Frage ist nach wie vor offen. Bürger und Politiker wünschen die zusätzliche Anbindung, um die viel befahrene Ortsdurchfahrt in Wevelinghoven nicht noch stärker zu belasten. „Betrübliche Nachrichten“ hatte Beigeordneter Florian Herpel im Planungsausschuss. Bekannt war bereits, dass Straßen.NRW die Anbindung des Baugebietes an einen neuen Kreisverkehr anstelle der Kreuzung K10/L361 ebenso ablehnt wie einen Anschluss an die L361. Doch auch die Hoffnung auf einen Straßenanschluss an die K10 erfüllt sich bislang nicht.