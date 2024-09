Prozess am Grevenbroicher Landgericht 26-jähriger Messerstecher kommt auf Kaution frei

Im Prozess gegen einen 26-jährigen Grevenbroicher vor dem Landgericht Mönchengladbach wurde am Mittwoch das Urteil verkündet: Der Angeklagte wurde der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Totschlags in insgesamt vier Fällen für schuldig gesprochen. Die 7. Große Strafkammer unter dem vorsitzenden Richter Martin Alberring verkündete das Strafmaß: Der Angeklagte, der seit Januar in Untersuchungshaft sitzt, erhält eine Gesamtstrafe von sechs Jahren. Da der Grevenbroicher bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist, außerdem die Taten zugegeben und einem Täter-Opfer-Ausgleich zugestimmt habe, entschied sich das Gericht für eine Haftverschonung.