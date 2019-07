Die Stadt soll bunter werden : „Mein Grevenbroich“ initiiert erstes Straßenkunst-Projekt

Grevenbroich Mit einem künstlerisch von Patrick Schmitz gestalteten Stromkasten macht der Förderverein des Museums jetzt auf die Angebote der Villa Erckens aufmerksam.

„Für den Aufschlag haben wir zwei begabte Sprayer aus dem Erasmus-Gymnasium gewinnen können. Sie werden mit Unterstützung ihres Kunstlehrers Erasmus Scheuer zwei Telefonkästen in der Südstadt gestalten“, sagt Ratsfrau Ulrike Oberbach. Die Genehmigung der Telekom liege bereits vor, an einem Entwurf werde zurzeit gearbeitet. Nach den Sommerferien soll der künstlerische Arbeit losgehen.

„Mein Grevenbroich“ hat darüber hinaus auch Kontakt mit dem Versorgungsunternehmen NEW aufgenommen und nachgefragt, ob die in der Stadt aufgestellten Trafokästen künstlerisch hochwertig gestaltet werden dürfen. „Wer Interesse an einem solchen Projekt hat, kann sich gerne an uns wenden. Die dringend notwendigen Genehmigungen werden dann von uns eingeholt“, sagt Oberbach. Die Entwürfe müssten vor Arbeitsbeginn aber abgeklärt werden – „denn jeder Eigentümer von Stromkästen hat unterschiedliche Vorgaben“. Wer sich zutraue, eine ganze Wand künstlerisch zu gestalten, könne ebenfalls Kontakt mit der Fraktion aufnehmen.