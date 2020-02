Schulen in Grevenbroich : Mehr Schüler angemeldet

Grevenbroich Mehr Fünftklässler Die Zahl der Schüler, die im Sommer an den fünf weiterführenden Schulen der Stadt starten, ist mit 634 größer als die der rund 600 Fünftklässler im laufenden Schuljahr.

Dritte Gesamtschule Wegen der anhaltend großen Nachfrage nach Gesamtschul-Plätzen will die Stadt eine dritte Gesamtschule einrichten. Die Diedrich-Uhlhorn-Realschule soll dagegen schrittweise auslaufen, alle aufgenommenen Kinder sollen aber in der Schule in Wevelinghoven ihren Abschluss machen können. Die neue Gesamtschule soll zunächst im Komplex der ehemaligen Realschule Bergheimer Straße starten und nach einigen Jahren zum Heyerweg in Wevelinghoven umziehen. Die Schulgebäude dort müssen für die künftig größere Schule erweitert werden, unter anderem fehlt eine Mensa.