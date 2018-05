Grevenbroich: Mehr Kita-Plätze und weniger Gebühren

Grevenbroich Die SPD hat einen Generalantrag zur Kita- und Ogata-Situation in Grevenbroich formuliert. Sie fordert mehr Plätze, weniger Gebühren und eine bessere Qualität. In einigen Punkten - etwa bei den Beiträgen - ist sie sich einig mit der CDU

Studie Um in der Zukunft ausreichend Plätze in Kitas und Schulen anbieten zu können, hat die Stadt das Fachbüro "Lexis und Garbe" mit einer Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung beauftragt. Die Studie soll Mitte nächsten Monats vorgestellt werden.

Eine vom Einkommen abhängige Beitragsstaffelung auch für die Offene Ganztagsgrundschule (Ogata) ist nach SPD-Meinung ein weiterer Schritt in Richtung Gebührengerechtigkeit. "Statt Einheitspreisen muss es eine ausgewogene Beitragstabelle geben, diese Staffelung sollte zum Schuljahr 2018/19 umgesetzt werden", sagt Gerbrand. Eine weitere Forderung: Eltern, die ein Kind in der Kita und in der Ogata haben, sollen künftig vom Beitrag für den Offenen Ganztag befreit werden.

Dem Rat wird heute auch ein der CDU zur Kita-Situation in Grevenbroich vorliegen. Tenor: Neben dem bereits angeregten Neubau in Wevelinghoven soll die Verwaltung so schnell wie möglich prüfen, in welchen Stadtteilen es weiteren Bedarf an Tagesstätten gibt.