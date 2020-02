Orkantief „Sabine“ in Grevenbroich : Mehr Kettensägen für Sturmeinsatz

Grevenbroich Auch am Dienstag noch rückte die Feuerwehr zu Sturmeinsätzen aus. Insgesamt wurden die Haupt- und Ehrenamtler bis zum Vormittag 47 Mal wegen der Folgen von Orkantief „Sabine“ alarmiert – große Äste blockierten Fahrbahnen, Bäume drohten umzustürzen, Dachteile waren lose.

Reichlich Arbeit hatte die Wehr in der Sturmnacht am Sonntag – rund 150 Feuerwehrleute rückten aus – und am Montag. „Viele Gefahren wurden erst deutlich, als es wieder hell geworden war“, berichtet stellvertretender Fachbereichsleiter Michael Wolff. Das in den vergangenen Tagen wohl am meisten verwendete Gerät war die Kettensäge. Davon gibt es auf der Hauptwache an der Lilienthalstraße und in den acht ehrenamtlichen Feuerwehreinheiten insgesamt 38 Stück.