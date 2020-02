Rund 1000 Patienten betroffen : Hausarztpraxis in Grevenbroich bleibt erhalten

Hausarztpraxis in Grevenbroich bleibt erhalten

Wird voraussichtlich ab 1. Juli kurzzeitig wieder als Hausarzt in Frimmersdorf tätig sein: Rüdiger Herrmann. Foto: Berns, Lothar (lber)

Frimmersdorf Rund 1000 Patienten können aufatmen. Die Hausarztpraxis am Leuchtenberg bleibt vorerst bestehen.

Das Kuriose dabei: Rüdiger Herrmann, der die Praxis vor rund drei Jahren an Harald Fecht übergeben hatte, steigt erneut ein, um die Versorgung im Stadtteil aufrecht zu erhalten. Fecht hatte zuletzt angekündigt, die Praxis schließen zu müssen, weil er keinen Arzt als Nachfolger findet. Den Patienten drohte, sich eine neue Praxis in einer anderen Stadt suchen zu müssen.

Der 68-jährige Herrmann ist eigentlich seit 2016 im Ruhestand. Zusammen mit seiner Frau, die ausgebildete Krankenschwester und ebenfalls bereits in Rente ist, und einer weiteren Arzthelferin will er wieder als Mediziner tätig sein. „Mein Herz hängt weiterhin an der Praxis und den Patienten“ sagt Herrmann. „Die kann ich nicht einfach im Stich lassen.“ Eine Dauerlösung soll sein Engagement aber nicht sein. „Ich mache mich nicht kaputt“, sagt der Mediziner und betont, wie dringend ein Nachfolger gebraucht wird. „Ich möchte innerhalb einer kurzen Zeit einen jungen Arzt finden, der mich ablöst.“