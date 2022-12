Medikamente in Grevenbroich knapp Apotheker gießen Zäpfchen zur Not selbst

Kurz vor Weihnachten kränkelt gefühlt die halbe Stadt: Die Erkältungswelle hat Grevenbroich im Griff. Wer vom Arzt ein Antibiotikum verschrieben bekommt, hat in den Apotheken aber unter Umständen schlechte Karten: Viele Arzneimittel sind auf Anhieb nicht verfügbar, manche sogar über den Großhandel nicht bestellbar. Die Versorgung von Patienten mit bestimmten Präparaten wird mehr und mehr zur Herausforderung. „Momentan gibt es kaum ein Rezept, das glatt durchläuft“, berichtet „Adler“-Apotheker Sebastian Leuffen aus Wevelinghoven. Selbst Standard-Arzneien wie das Schmerzmittel Ibuprofen seien in bestimmten Dosierungen teils nicht lieferbar. Beispielhaft nennt er die 600er-Variante, die mitunter gern nach Zahnbehandlungen verordnet werde. Das Präparat war in dieser Woche zeitweise „aus“.