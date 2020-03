Virus-Maßnahmen in Grevenbroich : Stadt sagt ihre Events wegen Corona ab

Virus-Maßnahmen in Grevenbroich

Sportveranstaltungen in städtischen Hallen finden nur noch ohne Zuschauer statt. Die „Elephants“ haben ihr nächstes Spiel abgesagt. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Das Virus greift weiter um sich: Im Erasmus- und Pascal-Gymnasium wurden am Donnerstag weitere Schüler vom Unterricht beurlaubt. Die katholische Kirche sagte kurzfristig die Firmung im Pfarrverband Niedererft ab.

Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hat die Stadt ihre Events „bis auf weiteres abgesagt“. Betroffen sind an diesem Wochenende zwei Kabarett-Veranstaltungen (Kultur Extra, Frauentag) und die Eröffnung der Museums-Ausstellung mit Modefotografien der 80er Jahre. Eine klare Empfehlung zu dem in anderthalb Monaten anstehenden Cityfrühling gibt die Verwaltung aber noch nicht. Bürgermeister Klaus Krützen trifft sich am Freitag mit Vertretern des Grevenbroicher Werberings, um das weitere Vorgehen zu besprechen.