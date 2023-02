Aktion in Grevenbroich Klima-Aktivisten erklimmen Markt-Bäume

Während die diverse Person weiter auf den Baum kletterte, drehte sich die andere Frau im Baum Zigaretten. Und das Eiscafé Toto machte kräftig Umsatz. Die Besucher draußen hatten ihre Augen stets in die Baumkronen gerichtet, so wie Jenny Goergens, die einen Platz in der ersten Reihe hatte. „Sowas habe ich in Grevenbroich noch nie gesehen“, sagte sie. Wie sie fanden viele weitere Besucher die Aktion recht unterhaltsam. Andere blickten skeptisch in die Bäume. „Damit bewirkt man doch nichts“, sagte Gerda Herwig, die einige Erledigungen in der Innenstadt getätigt hatte und durch Zufall an den Aktivisten vorbeikam. Ihre Meinung: Der Protest im Baum ist besser als das Festkleben auf der Straße. „Aber der Steuerzahler zahlt den Polizeieinsatz.“ Die drei Gesamtschüler Sean, David und Raad haben sich ebenfalls Flugblätter geben lassen und starrten am Montag verdutzt in die Höhe. „Besser, als wenn sie sich an den Gleisen der Kohlebahn in Lebensgefahr bringen“, sagten sie.