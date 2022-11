Kunst in Grevenbroich Das erwartet die Besucher bei der Museums-Weihnacht in der Villa Erckens

Auch wenn am Wochenende weitaus größere Veranstaltungen in der Region um die Besuchergunst buhlen: Ursula Gabler macht sich keine Sorgen, dass der Weihnachtsmarkt in der Villa Erckens darunter leiden könnte. „Schließlich werden hier Dinge angeboten, die es anderswo nicht zu kaufen gibt“, sagt die Keramikkünstlerin. Das sei unter den treuen Besuchern des Museums längst bekannt. Und so rechnet die Organisatorin denn auch am Samstag und Sonntag mit einem regen Zulauf.