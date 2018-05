Grevenbroich: Marke "Alte Feuerwache" etablieren

Grevenbroich Verwaltungs-Fachbereich Jugend berät neuen Jugendhilfeplan in Klausur.

Knapp zwei Tage gingen die 15 hauptamtlichen Kräfte rund um die Alte Feuerwache in Klausur, um bei der Jahrestagung Ideen und Konzepte zur Fortschreibung des Jugendförderplans zu entwickeln. "Wir wollen der Jugend in unserer Stadt eine Stimme geben", fasst dieses Unterfangen Christian Abels, Leiter Fachbereich Jugend, zusammen. Das versuchen die Mitarbeiter umfänglich und in Kooperation mit acht freien Trägern. Aber offensichtlich kommen die Aktivitäten bislang nicht bei der Zielgruppe an. Denn: "Wir wollen die Marke 'Alte Feuerwache' besser positionieren", wie Abels sagt.