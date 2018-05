Grevenbroich: Marianische Bruderschaft geht wieder an den Start

Grevenbroich Seit einigen Jahren war es recht ruhig geworden um die 1509 gegründete Marianische Bruderschaft in Wevelinghoven. Hauptgrund hierfür waren personelle Veränderungen, nicht zuletzt bedingt durch den Tod des damaligen Brudermeisters Heribert Kullmann, der 2012 verstarb.

Erste Veranstaltung der "neuen Marianischen", die im nächsten Jahr ihr 510-jähriges Bestehen feiern kann, war die Maiandacht am vergangenen Dienstag vor dem Heiligenhäuschen an der St.-Bernhard-Straße in Langwaden. Im Laufe der nächsten Monate wird der Vorstand das weitere Programm für die Aktivitäten der Bruderschaft ausarbeiten und bekanntgeben. Interessierte können aber schon jetzt per E-Mail an " info@marianische.de" einige Informationen anfordern.