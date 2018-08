Marianer in Wevelinghoven konzentrieren sich auf ihre Wurzeln

Bruderschaft in Grevenbroich-Wevelinghoven : Marianer konzentrieren sich auf ihre Wurzeln

Im Jahr 1961 waren Alt und Jung unterwegs in die Stadt Mariens: Gustorfer Pilger auf dem Weg nach Kevelaer. Foto: Wiljo Piel

Wevelinghoven Die alte Marianische Bruderschaft Wevelinghoven will sich künftig auf ihre religiösen Wurzeln konzentrieren. Nach vielen Jahren nehmen die Mitglieder um Brudermeister Hans Jürgen Burbach im September wieder an der Noithausener Oktav teil. Und es zieht sie nach Kevelaer.

Einige Zeit lang war es ruhig geworden um die 1509 gegründete Marianische Bruderschaft – bedingt durch personelle Veränderungen und den Tod des Vorsitzenden Heribert Kullmann vor sechs Jahren. Doch jetzt startet die Gemeinschaft wieder durch – denn: „Mehr als 500 Jahre Wevelinghovener Tradition müssen erhalten bleiben“, sagt Brudermeister Hans Jürgen Burbach, der schon wieder auf 50 Mitglieder verweisen kann. Aktiv im örtlichen Schützenzug mitwirken möchte die Bruderschaft allerdings nicht mehr. „Wir sind nun so etwas wie eine Bet-Bruderschaft“, meint Burbach.

Ein Behördenschreiben aus dem Jahr 1879: Gustorfer Pilgern wird erlaubt, den Ort Elsen durchqueren zu dürfen. Foto: Wiljo Piel

Und als eine solche wollen sich die Marianer künftig vor allem auf ihre religiösen Wurzeln konzentrieren. Und die Marienverehrung spielt dabei eine große Rolle. So wird sich die Bruderschaft im September erstmals seit vielen Jahren wieder an der Marien-Oktav in Noithausen beteiligen – mitsamt Fahne und ihrem neuen Präses Meik Schirpenbach. Und vorher – am 15. August, dem Feiertag „Maria Himmelfahrt – werden sie an der Kräutersegnung im Kloster Langwaden teilnehmen.

Heimatfreunde: Hans Wagner (l.) und Hans Jürgen Burbach. Foto: Wiljo Piel

Ein großes Anliegen der Mitglieder: Sie wollen endlich ein Kerzenschild mit dem Namen der Marianischen Bruderschaft in der Kerzenkapelle des Wallfahrtsorts Kevelaer anbringen. „Das haben wir anlässlich unseres 500-jährigen Bestehens nicht geschafft“, sagt Burbach. Voraussichtlich 2019, wenn die Bruderschaft 510 Jahre alt wird, soll das nachgeholt werden.

Dabei würden sich die Wevelinghovener in bester Gesellschaft befinden. „Denn seit 1675 sind Wallfahrten aus den katholischen Gemeinden ,Niedererft‘ nachgewiesen“, sagt der Heimatforscher Hans Wagner, der sich eng verbunden mit den Marianern fühlt. Nach 1700 pilgerten etwa Gläubige aus Hemmerden, nach 1784 auch Katholiken aus Grevenbroich, Gustorf und Elfgen zur Marienverehrung nach Kevelaer. „Vielfach waren es Bruderschaften – etwa aus Elfgen/Belmen, Neuenhausen und Wevelinghoven – die sich daran beteiligten“, schildert Wagner. Und die hinterließen oftmals sogenannte Kerzenschilder, die an die langjährige Pilgertradition erinnern. Hans Wagner hat sich eingehend mit den Kevelaer-Wallfahrern aus dem Heimatgebiet beschäftigt – und auch so manche Anekdote zutage gefördert. Zu seiner Sammlung zählt etwa eine Postkarte von 1879, auf der die Bürgermeisterei Elsen den Pilgern aus der Pfarre St. Maria Himmelfahrt Gustorf die offizielle Erlaubnis erteilte, den Ort durchqueren zu dürfen. „Dafür musste eigens eine behördliche Genehmigung eingeholt werden“, schildert Wagner. „Heute unvorstellbar.“ – Die heimische Pilger-Geschichte gibt aber nicht nur Anlass zum Schmunzeln. Ein dunkles Kapitel wurde am 5. September 1937 aufgeschlagen: Ein mit 800 Menschen besetzter Sonderzug aus Rommerskirchen, in dem sich auch Pilger aus Gustorf, Hoeningen und Oekoven befanden, entgleiste auf der Strecke bei Holzheim – 18 Tote waren zu beklagen. „Pfarrer Wilhelm Dammer aus Gustorf wurde so schwer verletzt, dass er sein Amt nicht mehr ausüben konnte. Er starb an den schlimmen Folgen dieses Unglücks am 1. Juni 1941“, berichtet Wagner.

Immer wieder beteiligten sich auch Schützen an den Wallfahrten nach Kevelaer. 1954 pilgerten 16.000 Bruderschaftsmitglieder aus der Erzdiözese Köln sowie den Bistümern Aachen und Münster mit ihrem Hochmeister Joseph Fürst Salm-Reifferscheidt-Dyck an den Niederrhein. Schon 62 Jahre zuvor, nämlich 1892, hinterließen die Grafen von Salm-Reifferscheidt-Dyck große Bleiglasfenster in der Gnadenkapelle von Kevelaer, die dort nach wie vor zu sehen sind.

„Bruderschaften aus dem Heimatgebiet pilgern auch heute noch jedes Jahr“, berichtet Hans Wagner: „Die Allrather wandern zur schmerzhaften Muttergottes nach Bergheim, die Neuenhausener nach Kevelaer.“ Es wäre schön, sagt der Heimatfreund, wenn sich mehr junge Leute finden würden, damit diese Tradition aufrecht erhalten werden kann.