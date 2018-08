Marc Pesch will mit 301 Grevenbroichern deutschlandweite Bestmarke im Zahnseidentanz toppen

Grevenbroich Jetzt versucht Veranstalter Marc Pesch einen Rekord zu knacken: Zusammen mit mindestens 301 Grevenbroichern will er die derzeitige Bestmarke von 300 Tänzern toppen. „Die Zahl ist nicht so astronomisch hoch, dass wir sie nicht überbieten könnten“, ruft er zum Wettbewerb auf.

Antoine Griezmann, Fußballweltmeister aus Frankreich, beherrscht ihn meisterhaft, und auch Footballer zelebrieren ihn nach einem Touchdown: den Floss-Dance, auf deutsch schlicht Zahnseidentanz genannt. Jetzt versucht Veranstalter Marc Pesch einen Rekord zu knacken: Zusammen mit mindestens 301 Grevenbroichern will er die derzeitige Bestmarke von 300 Tänzern toppen. „Die Zahl ist nicht so astronomisch hoch, dass wir sie nicht überbieten könnten“, ruft er zum Wettbewerb auf.

„Das können wir besser“, ist er sich über das derzeit in Baden-Württemberg erreichte Ergebnis sicher. Deshalb lädt er anlässlich der „Playa Grevenbroich“ für Freitag, 24. August, ab 17 Uhr, alle auf dem Platz vor dem Rathaus ein, die locker in den Hüften sind und mitmachen wollen, um Grevenbroich auf die Rekord-Karte zu setzen.

Diese Amerikanerin wird beim Rekordversuch in Grevenbroich zwar nicht dabei sein, dafür aber wahrscheinlich die Partyband Querbeat, die ohnehin für einen Auftritt am Abend gebucht ist. Weiterer Anreiz: „Allen Teilnehmer spendieren wir gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Krützen ein Eis an der Playa“, lockt Marc Pesch. Vorsorglich wird er rund um den Rekordversuch 400 Eisportionen bereithalten.