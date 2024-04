Nach Messerattacke an der Rheydter Straße in Grevenbroich Grevenbroicher soll siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis

Es wäre das vorläufige Ende eines verpfuschten jungen Lebens: Ein 26 Jahre alter Grevenbroicher soll wegen versuchten Mordes für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat die Staatsanwaltschaft im Prozess am Landgericht Mönchengladbach am Montag beantragt. Sie sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Juni vergangenen Jahres auf offener Straße nachts in Grevenbroich einen Bekannten aus der Drogenszene brutal niedergestochen hatte.