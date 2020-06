Medizinischer Notfall als Ursache vermutet : Älterer Mann verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Der Fahrer der Limousine ist in den geparkten Kombi gefahren. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Am Dienstag kam es zu einem Unfall in Neurath. Ein älterer Autofahrer aus Grevenbroich ist laut Angaben der Polizei in einen am Straßenrand geparkten Pkw gefahren und verletzte sich dabei schwer.

Am Dienstagvormittag hat sich ein älterer Mann aus Grevenbroich bei einem Unfall mit seinem Auto schwer verletzt. Das teilte die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss am Dienstagnachmittag mit.

Wie Zeugen berichteten, sei der ältere Herr gegen 10.50 Uhr mit seinem Pkw in langsamer Geschwindigkeit auf der Straße „Am Schimmelsbusch“ in Neurath unterwegs gewesen. Plötzlich sei er von der Fahrbahn abgekommen und habe einen am Straßenrand geparkten Mercedes-Kombi touchiert, der sich von ihm aus auf der rechten Seite befand.