Künstlerin Anica Hauswald in Grevenbroich zu sehen Brandneue Malerei in der Versandhalle

Nicht nur die imposante Bodenmalerei, sondern auch wesentlich kleinformatige Werke, die an den Wänden hängen, sind geprägt von dunklen Farben. Aber es gibt eben auch Werke mit großen Farbkontrasten. Mit ihren Schwüngen und Wellen scheinen sie den Betrachter wie in einem Sog mitzureißen. Die Bilder verströmen Lebensfreude. Anica Hauswald, die vor kurzem eine Auswahl ihrer Bilder in der Großen Kunstausstellung NRW in der Düsseldorfer Kunstakademie präsentieren durfte, zeigt auch Bilder, auf denen das Gestische komplett zu verschwinden scheint und Arbeiten, die auf den ersten Blick monochrom sind. So viel Dynamik die Bilder auch ausstrahlen: Für das Malen braucht die Künstlerin neben der passenden Musik vor allem Ruhe. Die Ausstellung ist noch bis zum 25. August geöffnet. Die Öffnungszeiten: samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung unter 0162 2431948.