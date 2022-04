Mit Attraktionen für Kinder und Bühnenprogramm : So planen die Wevelinghovener den 33. Maimarkt

Wevelinghoven Nach zweijähriger Corona-Pause soll es am 15. Mai eine Neuauflage der beliebten Veranstaltung geben. Was die Organisatoren planen und welche Aussteller jetzt gefragt sind.

Am Sonntag, 15. Mai, sollen sich Poststraße und Marktplatz in Wevelinghoven nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder in eine bunte Meile verwandeln, auf der sich Händler und Dienstleister vorstellen. Die Vorbereitungen für die 33. Auflage des beliebten Maimarkts laufen bei der Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG) bereits auf Hochtouren. Wie Sprecher Oliver Benke mitteilte, haben schon jetzt rund 100 Aussteller zugesagt, weitere werden gesucht. Auch diesmal werden sich die lokalen Einzelhändler beteiligen und ihre Geschäfte von 12 bis 17 Uhr öffnen. Der Maimarkt an sich soll schon um 11 Uhr beginnen und bis 18 Uhr dauern.

Den Besuchern – vor Corona strömten jedes Jahr Tausende in die Gartenstadt – soll einiges geboten werden. „Wir haben wieder viele unserer Stamm-Aussteller für die Veranstaltung gewinnen können“, sagt Benke. Die Organisatoren haben in den vergangenen Wochen aber auch einige Kontakte auf anderen Märkten in der Region knüpfen und so neue Beschicker für den Maimarkt gewinnen können. Zudem sollen am 15. Mai in bewährter Weise einige lokale Händler ihr Portfolio an Ständen präsentieren – von leckeren Kuchen bis hin zu großen Swimmingpools für den Garten und Möbeln.