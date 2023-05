Mängel bei der Feuerwehr in Grevenbroich Retter ohne Heizung und Warmwasser

Drei Wochen ist es her, da war mächtig was los auf dem Kirmesplatz am Langer Weg: Die Feuerwehr hat dort einen tollen Florianstag gefeiert – mit Osterfeuer, Fahrzeugausstellung und Würstchen vom Grill. Viele Besucher kamen, um den Tag mit den freiwilligen Feuerwehrleuten zu begehen. Angesprochen auf ihr Gerätehaus und ihre Ausstattung, ist den Ehrenamtlern offenbar aber nicht zum Feiern zumute. Denn ihr Gerätehaus ist ein Sanierungsfall – so wie das mehrerer ehrenamtlicher Löscheinheiten im Stadtgebiet. Ein großes Problem: Seit Dezember vergangenen Jahres funktioniert die Heizung nicht, auch gibt es kein Warmwasser im Feuerwehrhaus.