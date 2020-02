Karneval in Allrath : Lustige Hunnen und jecke Höhner sorgen für beste Laune

Für Farbtupfer sorgte die Gruppe „Da simmer dabei“. Der Regenbogen bestand aus farbigen Schwimmnudeln. Foto: Dieter Staniek

Allrath In anderen Orten mag der Karnevalszug länger sein, doch die närrische Stimmung ist in Allrath genauso gut – mindestens. 138 Zugteilnehmer konnte Heinz-Peter Hahn vom Tambourkorps „In Treue fest“, das den Straßenkarneval im Dorf organisiert, in diesem Jahr vermelden.

„Etwas mehr als im Vorjahr“, berichtete er. „Neuneinhalb Gruppen sind dabei.“ Eine Gruppe habe abgesagt, dann seien doch einige davon erschienen, erläuterte er die krumme Zahl.

In großer Anzahl am Startpunkt auf dem Allrather Platz erschienen waren mit Fellen bekleidete Hunnen, die gar nicht furchterregend waren. Ihren Wagen hatten sie für die Fahrt durchs Dorf mit Strohballen ausstaffiert. Seit 20 Jahren besteht die Gruppe „Ramba Zamba“, Nicole Müschen hatte für die Fellumhänge gesorgt. „Alles Kunstfell“, betonte sie.

Gelb war in diesem Jahr bei den „Jecke Höhner“ angesagt, die als Bibo-Schar – nach dem großen Vogel aus der Sesamstraße – mitzogen. Die Gruppe kann bereits ihr 40-jähriges Bestehen begehen. Das Besondere am Allrather Karneval? „Hier ist etwa los. Und jeder trinkt mit jemanden ein Bier“, verkündete das närrische Federvieh.

Foto: Dirk Neubauer 15 Bilder So schön waren die Rosenmontagszüge in Allrath und Gustorf 2020.

Als bunte Clowns zogen die „Alten Knochen“ mit. Für Farbtupfer sorgten auch zehn „Dorfmädels“ samt Nachwuchs von der Gruppe „Da simmer dabei“ – als Regenbogen mit farbigen Schwimmnudeln auf dem Rücken. Der drei Jahre alte Moritz war bereits zum zweiten Mal in seinem Leben im Zug dabei. „Toll, dass es uns gelungen ist, den Allrather Karnevalszug aufrecht zu erhalten“, betonte seine Mutter Cathrin Hassels.

Vor einigen Jahren nämlich war der Zug arg geschrumpft, doch dann stießen wieder neue Gruppen hinzu. Etwa die „Allrather Young-Stars“, die sich vor sechs Jahren gründeten, um die Karnevalstradition zu erhalten. Aus den Jugendlichen von damals sind junge Erwachsene geworden, aber närrisch sind sie nach wie vor. „Jeder Jeck ist anders“, prangte als Motto an ihrem großen Wagen, der mit Konfetti- und Farb-Kanonen bestens ausgerüstet war.

Am Ende des Allrather Karnevalzuges rollte ein besonderer Wagen mit: ein historisches Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1960 – fast genauso alt wie Helmut Dappen am Steuer. Der 61-Jährige wohnt in Kapellen und war vor drei Jahren Schützenkönig in Allrath.