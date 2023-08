Luftraum über Grevenbroich gesperrt Aero-Club sieht sich gezwungen, Flugplatzfest abzusagen

Nach drei Jahren Pause wollten die Mitglieder des Aero-Clubs Grevenbroich-Neuss für das Wochenende 9./10. September wieder zu ihrem Flugplatzfest einladen – doch: Das Event wurde am Wochenende gecancelt. Der Club sah sich gezwungen, die Veranstaltung auf der Gustorfer Höhe abzusagen. „Die Vorbereitungen liefen, viele hatten sich für das Fest eingesetzt“, sagt Präsident Karsten Hahn, der die Entscheidung sehr bedauert. Dem Club blieb jedoch nichts anderes übrig, sagt er: Der Verein hat Post vom Polizeipräsidium Düsseldorf erhalten, in dem die Behörde die Sperrung des Luftraums für den Zeitraum vom 8. bis einschließlich 17. September ankündigt. An einen normalen Flugbetrieb beim Fest wäre folglich nicht zu denken.