Polizei warnt vor Love-Scamming Vermeintlicher Freund beutet Seniorin in Grevenbroich monatelang aus

Immer wieder werden Menschen auch im Rhein-Kreis Neuss Opfer der Love­-Scamming-Masche, auch Romance-Scamming genannt. Betrüger erschleichen sich das Vertrauen anderer und investieren nicht selten viel Zeit, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. In der Regel sind Singles, meist Frauen, betroffen, und oft spielt sich der Kontakt ausschließlich in der virtuellen Welt ab. Manchmal kommt es nie zu einem persönlichen Treffen. Die Täter agieren laut Polizei nicht selten aus dem Ausland und strengen sich an, gegenüber ihren Opfern möglichst glaubwürdig zu wirken. Manchmal sprechen sie von Liebe, deuten Treffen an, geraten dann aber (angeblich unverschuldet) in eine finanzielle Notlage. Opfer zahlen häufig über lange Zeiträume Geld, um zu helfen – bis irgendwann doch Zweifel aufkommen. Zu dem finanziellen Schaden kommt dann ein emotionaler Schock. Die Enttäuschung ist groß, nicht zuletzt wegen der vermeintlich großen Nähe.