City-Logistik-Konzept in Grevenbroich Stadtbetriebe halten Paket-Depot im „Monti“-Parkhaus für ungeeignet

Jeden Tag steuern diverse Paketdienste mit ihren Fahrzeugen das Stadtzentrum an, um Kunden zu beliefern. Die Ratskooperation aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich hatte sich in einem gemeinschaftlichen Vorstoß für die Erstellung eines City-Logistik-Konzepts eingesetzt – für ein Mikro-Depot, das am Rand der Innenstadt entstehen und den Lieferverkehr etwa in der Fußgängerzone reduzieren sollte. Von dort aus sollten Lieferdienste in möglichst umweltschonenden Fahrzeugen Kunden auf der „letzten Meile“ beliefern.