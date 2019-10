Straßenverkehr in Grevenbroich : Lösung für Jülicher Straße steht aus

Elsen Fraktion „Mein Grevenbroich" fordert Maßnahmen gegen Verkehrsprobleme.

Bürger und Politiker mehrerer Fraktionen sehen wegen Verkehrsproblemen auf der Jülicher Straße Handlungsbedarf, machten dafür etliche Vorschläge. Doch eine Lösung in ihrem Sinne ist nicht in Sicht. Das macht die Stadtverwaltung nach Gesprächen mit Kreis und Polizei deutlich. Die Fraktion „Mein Grevenbroich“ gibt sich damit aber nicht zufrieden.

Beigeordneter Florian Herpel informierte nun im Bauausschuss, dass der Kreis dem versetzten Parken und Parkmarkierungen ablehnend gegenüber stehe. Die Jülicher Straße sei, so argumentiere der Kreis, in ihrer Gesamtheit ein Straßenkörper, der sowohl dem fließenden als auch ruhenden Verkehr zur Verfügung stehe. Wegen der Klassifizierung als Kreisstraße – mit überörtlicher Verkehrsbedeutung – dürften Markierungen für Parkflächen nicht festgelegt werden. Die Stadt will nun prüfen, wie mit Schildern die Situation verbessert werden kann. Sie merkt zudem an, dass ein hoher Anteil an parkenden Fahrzeugen beruhigend auf den Verkehr wirke.