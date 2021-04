Verkehrsunfall in Kapellen : Lkw rammt Pkw – Grevenbroicherin leicht verletzt

An Unfall in Kapellen beschäftigte die Polizei am Dienstag Mittag. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kapellen Am Dienstag Mittag kam es im Kreuzungsbereich der Straßen „Auf den Hundert Morgen“ und „An der Glashütte“ in Kapellen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Wie Polizei berichtet, wollte ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer gegen 12.20 Uhr aus der Straße „An der Glashütte“ nach links in die Straße „Auf den Hundert Morgen“ einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen setzte er zur Fahrt in den Kreuzungsbereich an und übersah dabei möglicherweise einen Skoda Fabia. An dessen Steuer saß eine 55 Jahre alte Frau, die auf der Straße „Auf den Hundert Morgen“ in Richtung „Am Schellberg“ unterwegs war.