Geschichte der Litfaßsäulen Reklame-Kult auf runden Säulen in Grevenbroich

Früher wurde in Grevenbroich kräftig gequarzt – auch ohne Filter. Die Tabakindustrie jedenfalls hat in der Stadt offenbar gern für ihre Produkte geworben. Ob in den 30er oder in den 60er Jahren: Kaum eine Litfaßsäule kam damals ohne Reklame für Zigaretten aus. So war beispielsweise die Marke Eckstein „Stamm-Bespieler“ der runden Betonsäulen. Das fällt auf, wenn man sich die Bilder ansieht, die Stefan Faßbender vom Geschichtsverein zum Thema Werbesäulen zusammengetragen hat.