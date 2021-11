Franziska Brandmann ist Bundesvorsitzende : Christian Lindner gratuliert Grevenbroicher „JuLi“-Chefin

Wevelinghoven/Berlin Die Wevelinghovenerin Franziska Brandmann ist neue Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Sie wurde für ein Jahr gewählt – und ist bereits im politischen Berlin eingespannt. Welche Aufgaben jetzt auf die „Erasmus“-Abiturientin warten.

Nach ihrer Wahl zur Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen erreichen die Wevelinghovenerin Franziska Brandmann zahlreiche Gratulationen – aus ihrer Heimat ebenso wie aus der Chef-Riege der FDP . In einem Gespräch mit Parteichef Christian Lindner beglückwünschte dieser die 27-Jährige zu ihrem Ergebnis beim Bundeskongress der „JuLis“ in Erlangen. Brandmann hatte am Samstag 92 Prozent der Delegierten von sich überzeugen können. Diese wählten sie für ein Jahr zur Vorsitzenden der Jugendorganisation.

Nun bereitet sich Brandmann auf den Bundesparteitag der FDP vor, der im Dezember stattfinden soll. Auch dort wird sie sprechen und die politische Lage aus Sicht der Jungen Liberalen einordnen. Sie hofft, dass bis dahin Ergebnisse der „Ampel“-Koalitionsverhandlungen vorliegen. Überhaupt ist Brandmann, die eigentlich in Großbritannien promoviert hat, nun im politischen Berlin eingespannt. In den nächsten Tagen warten etliche Termine auf die frühere „Erasmus“-Gymnasiastin: der Eintrag ins Vereinsregister, Vorstellungsrunden beim Bundesvorstand der Partei, zudem Pressetermine und Auftritte in Diskussionsrunden.

Die Grevenbroicherin will gerade jungen Menschen eine Stimme geben – so wie sie es bereits als Schülersprecherin am Erasmus-Gymnasium getan hat. Zu den Themen, die ihr wichtig sind, zählt sie das elternunabhängige Bafög für Studenten und die Mobilität. Als „Lobbyistin“ für Grevenbroich will sie aber nicht auftreten. „Ich wurde als Vertreterin der Jungen Liberalen in ganz Deutschland gewählt, deshalb wäre es unseriös, da zu differenzieren. Aber die Themen, die ich vertrete, betreffen allgemein junge Menschen – also auch die in meiner Heimat."