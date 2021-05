Lindenstraße in Grevenbroich : Unfall beim Ausparken fordert zwei Verletzte

Lindenstraße in Grevenbroich

Grevenbroich Beim Rückwärts-Ausparken ist es am Samstagabend zu einem Unfall auf der Lindenstraße gekommen. Einer der Beteiligten musste im Krankenhaus behandelt werden.

In der Grevenbroicher Innenstadt ist es am Samstaggegen 21.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Auf Anfrage erklärte ein Mitarbeiter der Polizei-Leitstelle, dass es beim Rückwärts-Ausparken eines Fahrers auf der Lindenstraße in Höhe der Post zu dem Unfall gekommen sei.