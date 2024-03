Mega-Logistikzentrum eröffnet Neues Lidl-Lager geht mit riesigem Tiefkühl-Bereich an den Start

Der größte Discounter der Welt hat am Freitag mit einer Feierstunde sein neues XXL-Logistikzentrum im Industriegebiet Ost eröffnet. Die Bauarbeiten auf dem fast 144.000 Quadratmeter großen Gelände sind so gut wie abgeschlossen, die ersten Waren stehen schon im Lager: Zu nennen wären da vor allem mehrere Zehntausend Liter Mineralwasser der Lidl-Eigenmarke Saskia, dazu palettenweise Coca-Cola – Schnelldreher fürs anstehende Ostergeschäft. Sie sind dort allerdings nur zwischengelagert. Denn der Startschuss für den Betrieb von „Grevenbroich II“, wie das Warenverteilzentrum bei Lidl genannt wird, fällt offiziell erst nach Ostern, und zwar am 15. April.