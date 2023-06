„Letzte Generation“ Besprühter Privatjet auf Sylt gehört Grevenbroicher

Tatsächlich führt die Spur in die Schlossstadt, wie eine Recherche im Luftfahrzeugregister der Republik Österreich zeigt. Der Flieger – ein zweimotoriger Düsenjet des Fabrikats Cessna – ist im Nachbarland zugelassen worden und dort auf einen Unternehmer mit Wohnsitz in Grevenbroich angemeldet. Zuletzt soll der Jet vom Flughafen in Mönchengladbach aus auf die beliebte Ferieninsel geflogen sein. Zu dem Vorfall wollte sich der Betroffene gegenüber Medien in den vergangenen Tagen nicht äußern. Auch für unsere Redaktion war er nicht zu erreichen.