Viele Hinweise zu bisher unbekannten Motiven Leser lösen Rätsel alter Grevenbroich-Fotos

Verortet werden konnte auch ein Bild, das einen Umzug von Frauen in langen Kleidern zeigt: Anlass des Fotos soll das Elsener Erntedankfest in den 30er Jahren gewesen sein. Und auch ein bislang unbekanntes historisches Gebäude erkannten die NGZ-Leser: Es zeigt den Leufgen-Hof an der Römerstraße vor dem Umbau in den 1950er Jahren.