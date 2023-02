Haupt-Leitung in Grevenbroich beschädigt Familien bald eine Woche ohne Wasser

Die Schüler des Pascal-Gymnasiums und des Berufsbildungszentrums haben einen Vorteil: Sie können dem wohl drängendsten Grevenbroicher Wasser-Problem einfach entfliehen, in dem sie von zu Hause aus lernen. Dort können sie duschen, Zähne putzen, auf Toilette gehen, Wäsche waschen – oder sich ein Glas frisches Wasser am Hahn abfüllen. Lena Krause kann davon zurzeit nur träumen. Sie zählt zu den Anwohnern, die dieKostenpflichtiger Inhalt Auswirkungen der kaputten Trinkwasser-Hauptleitung an der Bergheimer Straße voll zu spüren bekommen. Wenn sie den Wasserhahn zu Hause aufdreht, passiert: nichts. Kein Tropfen. Und das schon seit Tagen.