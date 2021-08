Leitbild „GV 2030“ : Bürgermeister Krützen weist Kritik von CDU und FDP zurück

Grevenbroich Bürgermeister Klaus Krützen sieht die Fraktionen in der Pflicht, das Leitbild auf den Weg zu bringen. „Die CDU- und FDP-Fraktionsvorsitzenden schüren das haltlose Vorurteil einer untätigen Verwaltung“, kontert er nach der Kritik aus der Politik, dass der Spielball beim lange geplanten Leitbild bei ihm liege.

Klar ist: Das Leitbild kommt nicht in Fahrt. Dabei waren 3198 Bürger befragt worden, hatte es eine Zukunftswerkstatt gegeben. Für 33.000 Euro hatte die Kommunalagentur KoPart NRW einen Auftrag erhalten, Ende 2018 legte sie ihren Abschlussbericht vor. Laut Schumacher ist der Bürgermeister im Rathaus am Zuge: „Wenn sich Krützen als Brückenbauer und Visionär für die Stadt sehen würde, hätte er längst mit den Fraktionen einen Weg gefunden, um die Ziele in einem Konsens umzusetzen.“ Und Kaiser (CDU) erklärt: Da Krützen sich fürs Leitbild stark gemacht habe, müsse er derjenige sein, „der das zu Ende bringt“.

Der Bürgermeister lässt das nicht gelten: Der KoPart-Bericht sollte, so Krützen, von einem Arbeitskreis mit Vertretern aus Politik und Verwaltung bearbeitet werden. „Dieser tagte zuletzt Ende 2019 mit dem Ergebnis, dass die weitere inhaltliche Abstimmung in den Fraktionen erfolgt. Am 16. Dezember 2019 habe die Verwaltung den Layoutvorschlag an die Fraktionen „mit der Bitte um Rückmeldung bis Mitte Januar 2020“ versandt. „Die CDU-Fraktion teilte mit, diese Frist nicht einhalten zu können. Anfang 2021 erfolgte durch die Verwaltung eine erneute Kontaktaufnahme mit der Politik. Seitdem haben die Fraktionen keine erkennbaren Anstrengungen unternommen, um das Leitbild auf die Tagesordnung zu setzen“, erklärt Krützen. „Sie sind jetzt in der Pflicht, das Leitbild zu aktualisieren und auf den Weg zu bringen.“