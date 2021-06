Leistungsschwimmer des TK Grevenbroich : Mit frischen Impulsen zurück ins Wasser

Grevenbroich Die Leistungsschwimmer des TK Grevenbroich haben sich mit Trockenübungen fitgehalten und nehmen nach dem Lockdown Kurs auf neue Wettkämpfe – gestärkt, und wieder „zu Hause“ im Schlossbad.

Es gibt nicht viele Sportgruppen, die von sich behaupten können, nach Monaten der Zwangspause in vielerlei Hinsicht gestärkt wieder an den Start zu gehen. Die Leistungsschwimmer des Turnklubs (TK) Grevenbroich schon: Sie haben in den vergangenen Monaten nichts unversucht gelassen, um den Trainingsbetrieb und vor allem die Motivation der Sportler aufrechtzuerhalten. Dabei haben sie Kreativität bewiesen – und sogar neue Mitglieder gewonnen. Mit auf Schwimmer zugeschnittenen Workouts für das Training in der Halle hat alles angefangen, dann folgten Trainingseinheiten mit kurzfristig organisierten Zugseilen, intensive Wanderungen und das „Stabi-Training“ Corona-konform draußen.

Auch wenn die Lockerungen nach sieben Monaten Pause endlich wieder Übungen im Schwimmbad zulassen, ist von den aus der Not heraus entstandenen Einheiten so einiges hängengeblieben: Sie haben der gesamten Abteilung neue Impulse gegeben und die Sportler fit durch den Lockdown gebracht. Jetzt arbeiten die 45 Leistungsschwimmer der Abteilung (darunter fünf neue, die in den vergangenen Monaten dazugekommen sind) auf die Teilnahme an Wettkämpfen hin. Schon im Herbst könnte es losgehen. Ein Ziel ist die Teilnahme am Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ).

„Alle sind hochmotiviert, wir wollen die Kinder fördern“, sagt Jürgen Helpenstein. Er trainiert die Abteilung gemeinsam mit Wilfried Reimann, Martin Meyer, Sven Rossa, und Martin Domgans – seit einigen Tagen auch wieder im Grevenbroicher Schlossbad. „Wir brauchen die Badzeiten dringend“, betont Helpenstein. Derzeit können bis zu 20 Mitglieder der Abteilung gleichzeitig im Schlossbad Bahnen ziehen – vom Idealzustand kann bei der Maximalzahl jedoch keine Rede sein: „Wir hoffen auf weitere Lockerungen, so dass mehr als 20 Mitglieder ins Wasser können und wir niemandem absagen müssen.“

Wie sehr die Sportler sich nach Normalität sehnen, haben die Leistungsschwimmer an Pfingsten bewiesen: In einer Nacht-Aktion haben sie 26 von 50 verfügbaren Einlass-Tickets für das Südbad in Neuss ergattert, das noch vor dem Bad in Grevenbroich seine Pforten öffnete. Aus Sicht der Sportler war das der erste Badbesuch nach einer gefühlten Ewigkeit. Die Formulierung, dass die Sportler „heiß sind wie Frittenfett“, wenn es darum geht, wieder ins Wasser zu springen, trifft es da ganz gut. „Wir fühlen uns, als könnten wir Bäume ausreißen“, bringt es Trainer Martin Meyer auf den Punkt.