Grevenbroich: Lebensretter mit Herz und Leidenschaft

Grevenbroich Heinz Menninger war 1942 eines der jüngsten Mitglieder der DLRG. Nach 76 Jahren ist er der Älteste - und denkt über seinen Austritt nach.

Jetzt zeichnen sich Sorgenfalten auf der Stirn des 88-Jährigen ab, wenn er über das Hobby spricht, das sein Leben geprägt hat. Die Urkunde, das Mitgliedsehrenzeichen in Gold, anlässlich seines Jubiläums hält er in den Händen - doch für ihn ist sie nichts wert. Datiert ist sie auf Februar 2017. Doch: "Erst ein Jahr später habe ich sie bekommen. Ich bin so enttäuscht, dass ich noch in diesem Jahr aus der DLRG austreten werde", sagt er. Dabei hat alles so schön angefangen: "Mit meinem Vater sind wir 1933 nach Dormagen gezogen. Als dort 1938 das erste Schwimmbad eröffnet wurde, war das eine absolute Neuerung", erinnert sich Heinz Menninger. "Dort lernte ich dann auf Wunsch meines Vaters schwimmen", kurz darauf wurde er _ als einer der Jüngsten - Mitglied bei der DLRG. Aufgrund einer Unachtsamkeit konnte er in diesem Jahr bereits den Grundschein erwerben. "Ich war erst zwölf. Normalerweise kann man erst mit 14 Jahren diesen Nachweis erhalten." Unter den älteren war Heinz Menninger stets der "Pipifax".