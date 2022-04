Lebensmittelversorgung in Grevenbroich : Öl ist rar, aber Mühlen melden üppige Vorräte

Die Lager der Mühle Kottmann sind gut gefüllt, man habe derzeit keine Engpässe, bestätigt Geschäftsführerin Birgit Kottmann. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Grevenbroich Bei der Mühle Kottmann in Wevelinghoven gibt es keine Lieferengpässe bei Mehl. Anders sieht es bei Saatenölen aus: Die sind in Grevenbroicher Supermärkten derzeit rar. Die Ursache dafür liegt jedoch nicht nur im Krieg in der Ukraine.