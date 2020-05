Wohnheime für Menschen mit Behinderung im Rhein-Kreis : Die Lebenshilfe reagiert zurückhaltend auf Lockerung der Besuchsverbote

Einkaufen in Zeiten von Corona: Das können die Bewohner des Lebenshilfe-Wohnhauses „Burg“ in Wevelinghoven jetzt am eigenen Kiosk. Foto: Lebenshilfe

Grevenbroich Die Lebenshilfe im Rhein-Kreis Neuss hält die Aufhebung der Besuchsverbote für Einrichtungen der Eingliederungshilfe für zu kurzfristig und nicht verantwortbar. „Wir machen uns Sorgen, dass die Menschen in unseren Häusern durch zu massive und schnelle Lockerungen gefährdet werden“, sagt Geschäftsführer Andreas Fortenbacher.

Neben den Grevenbroicher Wohnhäusern in Gustorf, Neukirchen und Wevelinghoven gibt es im Kreis fünf weitere Wohnhäuser, in denen insgesamt rund 220 Menschen mit Behinderung leben.

Waltraud Decker, die den Bereich Gemeinschaftliches Wohnen leitet, kann das nicht nachvollziehen. „Die Menschen mit Behinderung in den Wohnhäusern leben in familienähnlichen Gruppen miteinander und nicht isoliert“, sagt Decker. Der Zusammenhalt sei groß und werde durch viele gemeinsame Aktivitäten verstärkt. So wurde unter anderem im Wohnhaus in Wevelinghoven – der sogenannten „Burg“ – ein Gartenhaus in einen Kiosk umgewandelt. Dort können Bewohner ihre persönlichen Einkäufe, die sie normalerweise im Stadtteil selbst erledigen, auch jetzt tätigen. Außerdem halte man durch zahlreiche Fotos und Berichte in sozialen Netzwerken den Kontakt zu den Angehörigen aufrecht.