Karneval in Hochneukirch : Kinderprinzenpaar wirft erstmals Süßigkeiten in die Menge

Hochneukirch Mit Lara Götsch (11) und Ali Dogu (9) hat der Verein für die kommende Session ein Kinderprinzenpaar, das ganz locker ist und zu begeistern versteht.

Die „Nökercher Jecke“ sind gut gerüstet für die bevorstehende Karnevalszeit. Das Programm steht, und mit Lara Götsch (11) und Ali Dogu (9) hat der Verein ein Kinderprinzenpaar, das zu begeistern versteht. Prinzessin Lara wollte eigentlich schon vor zwei Jahren unbedingt Prinzessin sein, sie sagt: „Ich musste aber noch etwas älter werden.“ Und so wurden damals Nele Both und Bastian Kranz zum Kinderprinzenpaar.

Prinz Ali ist einer von den drei Gardeoffizieren der „Nökercher Jecke“ und freut sich besonders auf die Auftritte gemeinsam mit seiner Garde. Das will er sich auch als Karnevalsprinz nicht entgehen lassen. Zudem freut er sich auf das Süßigkeiten-Werfen. Denn zum ersten Mal werden die kleinen Hochneukircher Tollitäten sich nicht nur von den Zuschauern bewerfen lassen, sondern dürfen am Freitag des Karnevalswochenendes im großen Hochneukircher Kinderzug und Samstag im Otzenrather Karnevalszug selbst aktiv werden.

Ali Dogu geht in die Grundschule. Seine Lieblingsfächer sind Englisch, Schwimmen und Sport. Auch er tanzt gerne. Seine Eltern Sevgi und Dogan Dogu erzählen: „Ali hat schon mit zwei oder drei Jahren gerne getanzt und ist seit seinem sechsten Lebensjahr in der Kindergarde.“ Das ist bei Ali Leistungssport, denn er schlägt locker 20 Mal das Rad und macht auch gerne Spagat.

Das Prinzenpaar wird nicht nur beim Kinderkarneval in der Peter- Bamm-Halle, bei den Umzügen in Hochneukirch und Otzenrath auftreten, sondern auch beim Rathaussturm, beim Altweibertreiben, im „Carpe Diem“-Seniorenpark in Kleinenbroich, in den Seniorencafés von Aldenhoven und Otzenrath sowie bei der Frauensitzung im Thomas-Morus-Haus.